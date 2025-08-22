Președintele ceh Petr Pavel a declarat că, în cazul în care în Ucraina vor fi desfășurate forțe de menținere a păcii, Cehia trebuie să fie parte a acestora, având în vedere sprijinul constant oferit Kievului încă de la începutul invaziei ruse.

„Există și ideea că, de-a lungul liniei de contact, indiferent acordul care va fi încheiat, ar putea fi creată o zonă demilitarizată. Această zonă ar fi supusă nu doar supravegherii tehnice, ci și fizice. Probabil, ar avea loc și o anumită desfășurare de forțe internaționale”, a explicat Pavel.

Agenția RBC (Ucraina) notează că, recent, ministra apărării de la Praga, Jana Černochová, a declarat că nu se discută oficial despre implicarea Cehiei într-o astfel de misiune.

Totuși, Černochová a admis că, după încheierea unui eventual armistițiu, militarii cehi ar putea fi prezenți în Ucraina, într-un mod similar cu misiunile post-conflict din fosta Iugoslavie. Potrivit acesteia, trupele Cehiei nu vor fi pe linia de contact a conflictului militar. „Nu-mi pot imagina care va fi rezultatul, pentru că, până de curând, partea rusă refuza categoric desfășurarea oricăror forțe străine pe teritoriul Ucrainei. Acum, poate, va avea loc o schimbare de poziție”, a adăugat președintele Pavel.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării de la Praga, David Šíma de asemenea a transmis că, în cazul unei participări, armata cehă ar putea contribui la instruirea militarilor ucraineni sau la operațiuni de deminare. Toate aceste declarații survin în contextul formării „Coaliției celor dispuși”, alcătuită din 30 de țări care susțin garanții de securitate pentru Ucraina. După vizita președintelui Zelenski în SUA, aproximativ 10 state și-au exprimat disponibilitatea de a trimite trupe în Ucraina. Negocierile oficiale privind această desfășurare urmează să aibă loc în zilele următoare, cu participarea comandanților NATO și a miniștrilor apărării din țările membre.

Sursa: Rador Radio România