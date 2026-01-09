Președintele german, Frank-Walter Steinmeier, a criticat dur politica externă a SUA sub președintele Donald Trump și a îndemnat lumea să nu lase ordinea internațională să se destrame într-o lume fără reguli, unde cei fără scrupule iau ce vor.

În remarci neobișnuit de dure, care păreau să facă referire la acțiuni precum înlăturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro la sfârșitul săptămânii, fostul ministru de externe a spus că democrația globală este atacată ca niciodată până acum, scrie Reuters (Marea Britanie).

Deși rolul președintelui german este în mare parte ceremonial, cuvintele sale au greutate, iar acesta are mai multă libertate de exprimare decât politicienii. Descriind anexarea Crimeei de către Rusia și invazia pe scară largă a Ucrainei drept un moment de cotitură, Steinmeier a spus că comportamentul Statelor Unite reprezintă o a doua ruptură istorică. „Apoi există prăbușirea valorilor din partea celui mai important partener al nostru, SUA, care au contribuit la construirea acestei ordini mondiale”, a spus Steinmeier în remarci făcute miercuri seara la un simpozion. „Este vorba despre a împiedica lumea să se transforme într-un loc unde cei mai lipsiți de scrupule iau tot ce vor, unde regiuni sau chiar țări întregi sunt tratate ca proprietatea câtorva mari puteri”, a spus acesta.

Este nevoie de intervenție activă în situațiile amenințătoare, iar țări precum Brazilia și India trebuie convinse să protejeze ordinea mondială, a adăugat Steinmeier.

Sursa: Rador Radio România