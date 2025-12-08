Președintele israelian, Isaac Herzog, a respins cererea președintelui american, Donald Trump, de a-l grația pe premierul israelian, Benjamin Netanyahu, relatează „La Libre Belgique” (Belgia).

„Respect prietenia și opinia președintelui Trump, dar Israelul este o țară suverană”, a declarat dl Herzog într-un interviu acordat „Politico”.

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, care se confruntă cu acuzații de corupție în țara sa, a înaintat săptămâna trecută o cerere oficială de grațiere președintelui Isaac Herzog. Acesta a reiterat că va lua în considerare „interesele poporului israelian” în decizia sa. „Respectăm pe deplin sistemul judiciar israelian și cerințele sale”, a adăugat el.

În noiembrie, Donald Trump i-a trimis o scrisoare președintelui israelian, cerându-i să-l grațieze pe Benjamin Netanyahu. Netanyahu a negat în repetate rânduri orice vinovăție pentru acuzațiile aduse împotriva sa în cadrul procedurilor judiciare în curs.

Sursa: Rador Radio România