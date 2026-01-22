Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că a elaborat un plan-cadru care ar satisface cerințele sale privind Groenlanda, notează CNN Internațional (SUA).

Trump a afirmat că acordul, pe care l-a discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, înseamnă că nu va mai impune noi taxe vamale țărilor europene care s-au opus ambițiilor sale de a anexa insula arctică. „Pe baza unei întâlniri foarte productive pe care am avut-o cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, am elaborat cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda și, de fapt, la întreaga regiune arctică. Această soluție, dacă va fi finalizată, va fi una excelentă pentru Statele Unite ale Americii și pentru toate țările NATO. Pe baza acestei înțelegeri, nu voi impune tarifele care urmau să intre în vigoare la 1 februarie”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Președintele Trump a declarat că sunt în curs discuții suplimentare privind sistemul de apărare antirachetă Golden Dome și a afirmat că Groenlanda ar fi esențială pentru acest sistem. Donald Trump a mai spus că înalți oficiali americani, printre care vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și trimisul său special Steve Witkoff vor fi responsabili de negocieri.

