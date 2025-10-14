Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că se va întâlni vineri cu președintele american, Donald Trump, la Washington, unde cei doi vor discuta despre apărarea aeriană a Ucrainei și capabilități de atacuri cu rază lungă de acțiune.

Adresându-se reporterilor, la Kiev, Zelenski a spus că împărtășește cu Trump o „viziune” cu privire la numărul de rachete americane Tomahawk de care are nevoie Ucraina pentru efortul său de război împotriva Rusiei și că va discuta cu liderul american vineri detalii suplimentare în această privință, informează Reuters. Sursa: Rador Radio România