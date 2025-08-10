Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că întâlnirea consilierilor pentru securitate națională din Ucraina și țările sale partenere în Marea Britanie a fost constructivă, relatează Reuters preluată de Agerpres.

Zelenski a spus că oficiali din Marea Britanie, Statele Unite, Franța, Germania, Italia, Finlanda și Polonia au participat la reuniune cu scopul de a consolida pozițiile pentru a obține un armistițiu. „Calea către pace pentru Ucraina ar trebui determinată împreună și numai împreună cu Ucraina, acesta este un principiu cheie”, a spus el în discursul său de seară adresat ucrainenilor.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat sâmbătă o rundă de contacte cu aliați apropiați, printre care prim-ministrul britanic, Keir Starmer, și președintele francez, Emmanuel Macron, după ce s-a confirmat că președintele american, Donald Trump, intenționează să se întâlnească cu președintele rus, Vladimir Putin, pe 15 august, notează EFE.