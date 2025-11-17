Primăria Cluj-Napoca propune un buget redus pentru ziua de 1 Decembrie și Revelionul din acest an: 650.000 de lei, față de 950.000 de lei în 2024, potrivit instituției amintite. Suma urmează să fie discutată și votată în ședința Consiliului Local.

Din bugetul total, administrația locală intenționează să acopere prestațiile artistice, sonorizarea și ecranele LED, show-ul cu drone, jocurile de lumini sincronizate și iluminatul arhitectural. Evenimentele vor avea loc, ca în fiecare an, în centrul orașului, iar Revelionul va fi organizat în piața a orașului.

Reducerea finanțării este pusă pe seama măsurilor de austeritate adoptate la nivel guvernamental și a necesității de a eficientiza cheltuielile publice.