Primăria Municipiului Sibiu scoate la licitație un Audi A6 3.2 FSI folosit ca mașină de protocol în perioada în care fostul președinte Klaus Iohannis conducea administrația locală.

Autoturismul are preț de pornire de 1.000 de euro și va fi vândut în 24 februarie, de la ora 18:00, în cadrul unei licitații organizate de Casa de Licitații A10 by Artmark.

Potrivit descrierii transmise de organizatori, mașina a fost fabricată în 2005, are aproximativ 120.000 km și este „în stare tehnică bună”, cu revizia făcută recent; la interior sunt menționate dotări precum scaune încălzite, climatizare automată și sistem infotainment. Vânzarea se face în baza unei hotărâri a Consiliului Local, în cadrul programului de înnoire a flotei administrative și de protocol.

Licitația va avea loc atât cu participare fizică la Palatul Cesianu-Racoviță, cât și online, iar piesele incluse în eveniment pot fi văzute anterior într-o expoziție cu acces gratuit, deschisă zilnic (10:00–20:00) până la data licitației.