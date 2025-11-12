Procurorii din Istanbul au solicitat Curții Supreme de Apel a Turciei să deschidă un proces pentru desființarea principalului partid de opoziție, Partidul Republican al Poporului (CHP), informează Reuters (Marea Britanie).

Procuratura turcă pretinde că formațiunea ar fi fost finanțată prin fonduri ilicite, potrivit unui document consultat de Reuters.

Această notificare survine după ce marți a fost publicat un amplu rechizitoriu împotriva municipalității din Istanbul - condusă de opoziție - și a fostului primar, Ekrem İmamoğlu (foto), aflat în detenție, considerat de mulți drept principalul rival politic al președintelui Recep Tayyip Erdoğan.

CHP s-a confruntat cu o campanie juridică fără precedent în ultimul an, campanie despre care partidul susține că este motivată politic, însă guvernul neagă aceste acuzații.

