Camera Deputaților a aprobat miercuri un proiect de lege care are ca scop aprobarea OUG 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme, taxa pe poluare, taxa pentru emisiile poluante și timbrul de mediu.

Potrivit proiectului, contribuabilii care au plătit în trecut aceste taxe pot solicita restituirea sumelor, indiferent de momentul plății, dacă nu au beneficiat deja de restitutire înainte de intrarea în vigoare a ordonanței.

Termenul de depunere a cererilor de restituire va fi de 5 ani, calculat de la data intrării în vigoare a OUG. Restituirea va fi realizată fie din bugetul de stat, fie din bugetul Fondului pentru Mediu.

OUG 93/2022 a fost emisă de Guvernul Ciucă pentru a corecta o situație generată de deciziile instanțelor europene: Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că nu este permis ca un stat membru să impună un termen scurt (aproximativ un an) pentru cererile de restituire în cazuri de incompatibilitate cu dreptul UE.

Senatul a adoptat proiectul de lege încă din septembrie 2022, însă în Camera Deputaților acesta a stagnat mai bine de doi ani și jumătate, Comisiile raportoare au transmis proiectul spre plen abia în mai 2025.

