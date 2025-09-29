Aproximativ 1.000 de persoane au participat, luni la prânz, la un miting în fața Parlamentului Republicii Moldova, în semn de protest față de rezultatele alegerilor parlamentare de duminică, transmite trimisul special al Agerpres, Cristian Lupașcu.

Acțiunea a fost organizată de Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei („Blocul patriotic”), al cărui lider este fostul președinte socialist Igor Dodon.

Protestul a durat mai puțin de o oră, timp în care au existat incidente minore. Liderii pro-ruși au fost huiduiți de mai multe persoane aflate în mulțime, în timp ce un bărbat a fost ridicat de polițiști după ce a strigat „Slavă Ucrainei!”

„Mesajul nostru este foarte simplu. Alegerile s-au finalizat. Noi am chemat la calm și ieri, chemăm la calm și astăzi. Noi nu am adus provocatori și nu instigăm pe nimeni. Ați văzut doi- trei provocatori pe care i-a adus PAS-ul (Partidul Acțiune și Solidaritate - nota red.) care sunt tot timpul la toate protestele”, a declarat Dodon.

Liderii pro-ruși prezenți la eveniment, Igor Dodon, Vasile Tarlev și Vlad Bătrâncea, consideră că procesul electoral de duminică a fost viciat.