Mai mulți clienți nemulțumiți ai grupului energetic maghiar de stat, MVM, vor organiza vineri un protest în fața clădirii Companiei furnizoare de electricitate din Budapesta (ELMŰ), relatează portalul 24.hu, citat de „Nepszava” (Ungaria).

Inspectoratul General al Poliției din Budapesta a fost înștiințat în mod oficial, luni, despre organizarea unei demonstrații pe 28 noiembrie, între orele 7 și 20, ora locală. Inițiatorul demonstrației, Zoltán László Tóth, a informat că evenimentul va avea loc pe o temă bine definită și îi așteaptă în principal pe cei care au fost „târâți în datorii” de compania de stat. Mai multe detalii vor fi anunțate în curând.

Protestul este determinat de faptul că tot mai mulți clienți spun că primesc în mod neașteptat facturi extrem de mari la energie de la furnizorul lor de servicii, iar elementele de pe facturi cauzează surprize neplăcute, supărări sau chiar poveri financiare pentru mulți consumatori.

Portalul 24.hu notează că numărul membrilor grupului de Facebook numit „MVM și alte victime ale utilităților” crește rapid, unde mulți consumatori se plâng de facturi mari la utilități, uneori de ordinul milioanelor.

Sursa: Rador Radio România