Mii de oameni au ieșit duminică pe străzile Zagrebului, denunțând revizionismul istoric și creșterea influenței extremei drepte în Croația, notează „Le Monde” (Franța).

Alte trei marșuri similare au avut loc pe litoralul Adriaticii, în contextul intensificării incidentelor îndreptate împotriva minorității sârbe.

Organizatorii au avertizat că „fasciștii nu se mai ascund” și au cerut rezistență la „violență și intimidare”. Protestatarii au criticat renașterea ideologiei Ustașa, regimul instalat în 1941 de Germania nazistă și Italia fascistă, responsabil pentru persecutarea și uciderea a sute de mii de sârbi, evrei, romi și croați antifasciști.

Demonstrațiile marchează una dintre cele mai ample reacții civice împotriva radicalizării naționaliste din Croația ultimilor ani.

