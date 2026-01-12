Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Uniunea Europeană susține „pe deplin” protestatarii din Iran și condamnă „represiunea violentă” împotriva lor, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sâmbătă că Europa susține „pe deplin” protestele de masă din Iran și condamnă „represiunea violentă” împotriva participanților.

„Străzile din Teheran și din orașele din întreaga lume răsună de pașii femeilor și bărbaților iranieni care cer libertate. Libertatea de a vorbi, de a se întruni, de a călători și, mai presus de toate, de a trăi liber. Europa este pe deplin alături de ei”, a declarat dna von der Leyen într-o declarație online.

„Condamnăm fără echivoc reprimarea violentă a acestor demonstrații legitime. Cei responsabili vor rămâne în amintire de partea greșită a istoriei”, a adăugat ea.

Sursa: Rador Radio România