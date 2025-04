Italia este condusă economic de 336 de persoane, în mare parte bărbați de aproape 60 de ani, arată „Il Fatto Quotidiano” (Italia).

Conform unei analize prezentate de „Il Fatto Quotidiano” (Italia), elita economică a Peninsulei este formată din 336 de persoane, dintre care 89% sunt bărbați, cu o vârstă medie de 59 de ani. Studiul, parte a proiectului World Elite Database coordonat de London School of Economics, oferă pentru prima dată date comparabile despre elitele economice din 16 țări.

Italia nu se află în coada clasamentului privind reprezentarea femeilor – acestea constituie 11% din elită –, însă rămâne departe de țările nordice, unde proporția ajunge la puțin peste 20%. În schimb, țări precum China sau Polonia se remarcă printr-o elită economică mai tânără, cu vârste medii de 55–55,5 ani.

Particular pentru Italia este proveniența geografică a elitei: 55% vin din districtele industriale și din zonele cu întreprinderi mici și mijlocii, iar 24% din regiuni extraurbane. Spre deosebire de alte state occidentale, Italia are o elită majoritar autohtonă, cu sub 10% membri născuți în străinătate.

În privința educației, 12% dintre membrii elitei italiene nu dețin o diplomă universitară, iar doar 7% au titlul de doctor. Aceasta plasează Italia în contrast cu alte economii europene, unde nivelul de studii al elitei este semnificativ mai ridicat.

Sursa: Rador Radio România