Vladimir Putin a acceptat o întâlnire bilaterală cu Volodimir Zelenski. Întâlnirea față în față dintre cei doi rivali va avea loc până la sfârșitul lunii august, într-o locație care nu a fost încă stabilită, informează ANSA (Italia).

Întâlnirea bilaterală va fi urmată de o întâlnire trilaterală cu Donald Trump. „Pregătirile sunt în curs”, a declarat președintele SUA, referindu-se la summitul dintre cei doi lideri. O întâlnire istorică în timpul căreia – a recunoscut Zelenski – va fi abordată problema teritoriilor, un subiect care nu a fost abordat în timpul zilei lungi de întâlniri de la Casa Albă, în ciuda faptului că Trump vorbește de săptămâni întregi despre un schimb de teritorii.

Atenția liderilor s-a concentrat asupra garanțiilor de securitate, punct asupra căruia vor continua discuțiile intense. „Am discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, garanții care vor fi oferite de diverse țări europene, în coordonare cu Statele Unite", a explicat Trump fără a intra în detalii.

„Evaluăm garanțiile de tipul Articolului 5 al NATO”, a subliniat secretarul general Mark Rutte într-un interviu acordat „Fox News”, specificând că nu s-a discutat despre o eventuală desfășurare de trupe americane. „Vom lucra la acest aspect în zilele următoare; trebuie să discutăm mai multe detalii”, a adăugat Rutte. „Occidentalii vor oficializa garanțiile de securitate pentru Ucraina în termen de 10 zile”, a anunțat Zelenski, sugerând că negocierile vor continua să fie deschise.

