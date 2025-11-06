Obiectivul destabilizării Rusiei din interior este trecut în documentele serviciilor de informații străine, a declarat președintele rus, Vladimir Putin, la o reuniune a Consiliului pentru Relații Interetnice, informează TASS (Rusia).

„Trebuie să vă informez că deținem copii, pur și simplu copii ale documentelor serviciilor de informații occidentale și ale centrelor străine finanțate de acestea, în care se afirmă în mod explicit obiectivul destabilizării Rusiei din interior prin semănarea diviziunilor în societatea noastră și provocarea conflictelor pe motive etnice și religioase”, a declarat Putin.

Sursa: Rador Radio România