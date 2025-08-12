Liderul de la Kremlin ar fi dispus să reducă pretențiile pentru un armistițiu, în schimbul unor concesii strategice din partea Kievului, susține consilierul Dmitri Suslov, într-un interviu pentru „Il Corriere della Sera” (Italia).

Vladimir Putin ar fi pregătit să propună la summitul din Alaska un plan bilateral cu SUA pentru un armistițiu în Ucraina, care să excludă Kievul și Europa de la masa negocierilor, a declarat Dmitri Suslov, consilier de încredere al Kremlinului, într-un interviu publicat pe 11 august 2025 de Il Corriere della Sera. Potrivit acestuia, planul ar include retragerea forțelor ucrainene din Donbas, o retragere parțială a Rusiei, blocarea aderării Ucrainei la NATO, demilitarizarea țării și o reformă constituțională pe principii federale.

Suslov a precizat că, față de anul trecut, cererile Moscovei sunt „mai mici”, iar Rusia este deschisă să discute mai întâi despre un armistițiu, nu doar despre un acord final. A doua opțiune a lui Putin, spune acesta, ar fi ca Trump să oprească ajutorul militar pentru Kiev dacă președintele Zelenski respinge oferta, ceea ce ar accelera înfrângerea Ucrainei.

Locația summitului nu este întâmplătoare: Alaska, considerată simbol al bilateralismului ruso-american, va găzdui primele discuții complete Rusia–SUA pe teritoriu american din ultimii 15 ani, vizând atât Ucraina, cât și cooperarea sau rivalitatea în regiunea Arcticii.