„În numele poporului rus, aș dori să vă mulțumesc pentru această participare la lupta împotriva nazismului modern. Vă rog să transmiteți sincera mea recunoștință întregului popor al Republicii Populare Democrate Coreene”.

Declarația a fost făcută de președintele rus Vladimir Putin în timpul unei întâlniri la Beijing cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, referindu-se la desfășurarea soldaților Phenianului în Rusia pentru recucerirea regiunii Kursk, așa cum relatează agenția Tass, preluată de „RAI News” (Italia).

„Dacă există ceva ce putem face pentru a ajuta Rusia, cu siguranță o vom face și o vom considera datoria noastră fraternă. Vom face tot ce putem pentru a ajuta Rusia”, a răspuns liderul regimului nord-coreean.

