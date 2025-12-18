Președintele rus a declarat că Rusia nu dorește război cu Europa, dar este pregătită să-l poarte dacă aceasta este alegerea Bătrânului Continent, scrie „Le Figaro” (Franța).

Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat miercuri că unele țări occidentale cer pregătiri pentru un război major împotriva Rusiei, calificând afirmațiile drept „isterie” și „minciună”.

„Am spus-o în repetate rânduri: este o minciună, o prostie, o pură absurditate să vorbești despre o amenințare imaginară a Rusiei la adresa țărilor europene. Dar acest lucru se face absolut deliberat”, a spus el în timpul unei reuniuni lărgite a Consiliului Ministerului Apărării.

Putin a declarat că Rusia nu caută război cu Europa, dar că este pregătită să-l poarte dacă aceasta ar fi alegerea Bătrânului Continent.

De asemenea, el a declarat că în cazul în care Ucraina și Occidentul vor abandona negocierile de pace, Rusia va prelua prin forță teritoriile pe care le revendică în Ucraina.

Sursa: Rador Radio România