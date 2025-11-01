Donald Trump a propus ca summitul cu Vladimir Putin să aibă loc la Roma, dar Moscova a respins ideea, considerând Italia prea aliniată cu Ucraina, dezvăluie „Il Corriere della Sera” (Italia).

Pe 7 august, Donald Trump i-a propus premierului italian Giorgia Meloni să găzduiască la Roma summitul dedicat războiului din Ucraina. Meloni și-a exprimat imediat acordul, iar propunerea a fost susținută și de Volodimir Zelenski. Kremlinul a respins însă ideea, invocând apropierea Italiei de Ucraina și dificultăți legate de mandatul internațional de arestare emis pe numele lui Putin.

Liderul de la Kremlin a sugerat locații „prietenoase” precum Emiratele Arabe Unite, menționând sprijinul președintelui Mohammed bin Zayed. În paralel, Vaticanul nu a fost exclus complet din scenariu, Sfântul Scaun reafirmându-și disponibilitatea de a media un acord de pace.

Cardinalul Matteo Zuppi continuă contactele diplomatice, iar Vaticanul amintește de succesele anterioare în facilitarea schimburilor de prizonieri și repatrieri. Deși nimic nu este confirmat, surse diplomatice subliniază că „ușile rămân deschise” pentru orice efort de încheiere a conflictului.