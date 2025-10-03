„Trăim într-o epocă în care totul se schimbă foarte repede” și trebuie să fim „pregătiți pentru orice se poate întâmpla”, a afirmat președintele rus Vladimir Putin, citat de agenția de știri RIA Novosti, preluată de „Il Corriere della Sera” (Italia).

Dezvoltarea unei lumi multipolare, a adăugat Putin, este „o consecință directă a încercărilor Occidentului de a menține hegemonia globală”.

„Rusia era pregătită să coopereze cu partenerii occidentali, dar aceștia din urmă nu au putut să-și abandoneze stereotipurile”, a declarat Putin la reuniunea Clubului Internațional de Discuții Valdai.

„Eram pregătiți să lucrăm împreună, să facem pași neliniari în domeniul securității și stabilității globale, însă colegii noștri occidentali nu au putut să se elibereze de captivitatea stereotipurilor geopolitice și istorice”, a adăugat Putin.

Sursa: Rador Radio România