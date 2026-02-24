Președintele rus a declarat duminică dezvoltarea forțelor nucleare ale Rusiei o „prioritate absolută”, după expirarea celui mai recent tratat de dezarmare cu Statele Unite, și a promis că va continua "să întărească" armata rusă care luptă în Ucraina.

„Dezvoltarea triadei nucleare, care garantează securitatea Rusiei și asigură eficient descurajarea strategică și echilibrul de putere în lume, rămâne o prioritate absolută”, a declarat Putin într-un discurs televizat adresat militarilor, relatează „La Libre Belgique” (Belgia).

În acest scurt discurs rostit cu ocazia Zilei Apărătorului Patriei în Rusia, dl Putin și-a exprimat intenția de a continua eforturile de „consolidare a armatei și marinei, ținând cont de evoluțiile situației internaționale, pe baza experienței militare acumulate în timpul operațiunii militare speciale”, denumirea dată de autoritățile ruse ofensivei din Ucraina.

„Vom întări calitativ capacitățile tuturor tipurilor și felurilor de forțe armate, vom îmbunătăți pregătirea lor de luptă, mobilitatea și capacitatea de a opera în toate condițiile, chiar și în cele mai dificile”, a continuat el.

Aceste remarci vin cu două zile înainte de împlinirea a patru ani de la declanșarea ofensivei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, lansată pe 24 februarie 2022.

Rusia și Statele Unite, cele două principale puteri nucleare, nu mai sunt obligate de niciun tratat de dezarmare în acest domeniu de la expirarea acordului New START la începutul lunii februarie.

În ciuda expirării acestui acord, Moscova a promis să mențină o abordare „responsabilă" și să continue să respecte limitele impuse arsenalului său.

Sursa: Rador Radio România