Marți noapte, orașele ucrainene au fost ținta unui atac nocturn masiv. În doar câteva minute, rușii au lansat peste douăzeci de rachete balistice asupra Kievului, Harkovului, orașului Dnipro și provinciei Zaporijjia, informează „La Stampa” (Italia).

Principalele ținte au fost din nou centralele electrice. Multe cartiere ale capitalei, inclusiv suburbiile din Irpin și Buha, care Lau fost cufundate în întuneric și lăsate fără încălzire, temperaturile exterioare scăzând la minus 14 grade Celsius. În Harkov, patru persoane au fost ucise și 11 rănite, rachetele lovind și un centru medical pediatric.

La rândul său, Moscova susține că a doborât 11 drone ucrainene aflate deasupra regiunilor rusești. Statele Unite au condamnat utilizarea în Ucraina a unei rachete balistice Oreșnik cu capacitate nucleară.

Luni, președintele american Donald Trump a afirmat că liderul ucrainean Volodimir Zelenski nu are și nici nu a avut vreodată „cărți reale de jucat” în negocieri, adăugând că singura care a acestuia este însuși Trump, așa cum relatează RBC-Ucraina, citând un interviu acordat de liderul american publicației New York Times.

Sursa: Rador Radio România