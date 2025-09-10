Conflictul care devastează Orientul Mijlociu a depășit o altă linie roșie: pentru prima dată, Israelul și-a extins confruntarea cu Hamas dincolo de teatrele de război tradiționale, lovind direct în inima Qatarului, notează „Avvenire” (Italia).

Atacul, care a provocat explozii în cartierul Katara din Doha, i-a vizat pe liderii mișcării palestiniene, care se întâlneau într-o clădire rezidențială din capitală. Potrivit surselor politice și de securitate, printre liderii uciși se numără personalități proeminente precum Khalil Al-Hayya, negociatorul-șef al mișcării, alături de Zaher Jabarin, Khaled Meshaal și Nizar Awadallah.

Israelul a revendicat atacul, descriindu-l ca fiind o operațiune comună între armată și serviciile de informații, condusă ca un „atac țintit” împotriva celor care – susține acesta – au planificat și dirijat masacrul din 7 octombrie și care încă orchestrează războiul împotriva statului evreu. „Teroriștii nu se vor bucura de imunitate niciodată, nicăieri în lume”, a declarat un membru al guvernului israelian. Qatarul a reacționat ferm, condamnând operațiunea ca fiind o „încălcare flagrantă a dreptului internațional” și o „amenințare gravă” la adresa populației civile. Doha a subliniat că atacul a vizat o clădire rezidențială în care locuiau membri ai biroului politic Hamas, reiterând că nu va tolera acțiuni care amenință securitatea și suveranitatea țării.

Atacul a suscitat indignare și în Iran, iar un susținător de lungă durată al Hamas l-a numit „un act criminal și periculos” și o încălcare a integrității teritoriale a Qatarului. Raidul, precedat de consultări cu Washingtonul, marchează un salt de calitate în conflict: acesta mută războiul mult dincolo de Gaza și Liban, deschizând un nou front în regiunea Golfului, care până acum rămăsese la marginea conflictului direct dintre Israel și Hamas.

Sursa: Rador Radio România