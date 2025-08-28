Weekendul trecut, Ursula von der Leyen a făcut ceva ce face rar: a scris un articol de opinie în care a apărat una dintre politicile sale emblematice, constată „Rador Radio România”.

„Solid, dar imperfect” – așa a ales președinta Comisiei Europene să descrie acordul comercial pe care l-a încheiat personal cu președintele american Donald Trump la sfârșitul lunii iulie.

A fost o recunoaștere parțială a înfrângerii, acceptând nemulțumirea provocată de tariful dureros de 15% impus asupra majorității produselor UE destinate Americii. Restul articolului, publicat în mai multe ziare europene, a fost dedicat evidențierii celui mai mare – și poate singurul – beneficiu al acordului: oprirea conflictului epuizant și mediatizat dintre cele două părți ale Atlanticului.

În ciuda tuturor defectelor și capcanelor sale, acordul reprezintă un punct final. „Acordul este o alegere deliberată, alegerea stabilității și previzibilității în detrimentul escaladării și confruntării”, a afirmat Ursula von der Leyen. „Represalii tarifare din partea UE ar risca să declanșeze un război comercial costisitor, cu consecințe negative pentru lucrătorii, consumatorii și industriile europene”, a continuat ea.

Bruxelles-ul a sperat că acordul UE-SUA va pune capăt, în sfârșit, războiului comercial. Însă noua amenințare tarifară a lui Donald Trump sugerează că povestea este departe de a se fi încheiat.

Sursa: Rador Radio România