Marea Britanie a anunțat că va trimite în Ucraina un nou transport de armament, în valoare de 540 milioane lire sterline, țara apelând astfel pentru prima oară la un program de finanțare sub egida NATO, scrie „The Guardian” (Marea Britanie).

Acest ultim angajament survine înaintea unei reuniuni a Grupului de Contact pentru Ucraina, format din 50 de țări, care coordonează armamentul oferit Kievului la nivel internațional, angajamentul intrând în vigoare imediat după reuniunea la nivel înalt a miniștrilor apărării din cadrul NATO.

Anterior, Marea Britanie nu a apelat la așa-zisa listă PURL (NATO’s Prioritised Ukraine Requirements – Lista Necesităților Prioritare ale Ucrainei din partea NATO), cea care coordonează la nivel internațional livrarea armamentului destinat Ucrainei. Lista a fost întocmită anul trecut ca un mecanism prin care țările europene să poată cumpăra armament american pentru Ucraina, după ce SUA au anunțat că nu vor mai face asemenea donații.

Restul de 390 milioane lire sterline va fi cheltuit pentru achiziționarea a 1000 de așa-zise rachete multilaterale de gabarit ușor (LMMs), rachete care sunt produse la Belfast, scopul fiind acela de a întări capacitatea de apărare a Ucrainei, care luptă împotriva atacurilor lansate de ruși pe timp de noapte.

Ajuns la Bruxelles, ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat: „În această după-amiază voi confirma faptul că Marea Britanie oferă încă o jumătate de miliard de lire sterline pentru ajutoare de urgență în vederea apărării Ucrainei”.

Sursa: Rador Radio România