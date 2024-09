Un mesaj RO-Alert de tipul alerta extrema cu privire la cădere de obiecte din spațiul aerian a fost trimis în noaptea de 7-8 septembrie în orasul Constanta, la 02:45 si in alte localitati din judet. Apel la adapostire si calm.

„Exista posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. Pastrati-va calmul! Adapostiti-va in beciuri sau adaposturi de protectie civila. In lipsa unui adapost, ramaneti in interiorul casei, departe de geamuri si pereti exteriori. Durata estimata: 90 minute." - acest mesaj a fost trimis in orasul Constanta si in alte localitati de pe raza judetului Constanta.

Publicatii locale, citand ISU Constanta, mentioneza ca „in aceasta seara a fost transmis un mesaj RO-Alert pe teritoriul judetelor Tulcea si Constanta dupa ce structurile de aparare si securitate nationala au interceptat un posibil ataca al Federatiei Ruse asupra unor obiective de pe teritoriul Ucrainei, in proximitatea granitei cu Romania. Mesajul transmite informatii de avertizare si de informare a populatiei cu privire la posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian si masuri de adapostire in cazul in care situatia o impune.

Facem mentiunea ca aceste mesaje au rolul de informare a populatiei din zona de granita a Romaniei cu Ucraina despre faptul ca sunt posibile atacuri ale Federatiei Ruse asupra teritoriului ucrainean si ca exista posibilitatea caderii unor obiecte pe teritoriului national. Pana la ora emiterii acestui comunicat nu au fost inregistrate apeluri la numarul unic de urgenta 112 in dispeceratul ISU Tulcea”.

[Update 08:30] La cateva minute de la emiterea mesajului RO=-Alert, fortele armate ucrainene au transmis pe Telegram la ora 02:49, duminica 8 septembrie, potrivit HotNews, ca „un grup de drone de atac a violat spațiul aerian al României”, revenind dupa 10 minute cu informatia ca obiectele aeriene se aflau deasupra localitatii Sabangia (judetul Tulcea). Totusi, este pentru prima oara cand o astfel de "alerta extrema" este emisa in municipiul Constanta si intr-o serie de alte localitati din judetul Constanta; au fost relatari si despre primirea acestor mesaje in Vama Veche.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a mai emis astfel de alerte in judetul Tulcea, pentru a avertiza locuitorii din zonele de granita cu privire la caderea unor bucati de drone in urma respingerii unor atacuri ale Fderatiei Ruse asupra Ucrainei. In decembrie 2023, Ministerul Apărării Naționale roman a identificat un crater de 1,5 m adâncime, rezultat ca urmare a prăbușirii necontrolate a unei drone utilizate de Rusia în atacul asupra infrastructurii portuare ucrainene si a identificat fragmente de drona in localitatea Grindu, judetul Tulcea.

Recent, in iulie 2024, MApN a gasit de asemenea resturi de drone in zona localitatii Plauru, mesajele de alertare a populatiei fiind transmise in nordul judetului Tulcea in doua nopti consecutiv. Doua avioane F-18 ale Forțelor Aeriene Finlandeze din baza Kogalniceanu au au fost atunci ridicate de la sol pentru monitorizarea situației aeriene.