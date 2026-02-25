Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut la 2,0% în ianuarie 2026, de la 2,3% în decembrie 2025, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat.

În pofida tendinței de temperare la nivel european, România a rămas statul membru cu cea mai ridicată inflație anuală, cu un avans al prețurilor de 8,5%.

Potrivit Eurostat, și în zona euro inflația anuală a coborât, până la 1,7% în ianuarie. Instituția europeană notează că cele mai reduse rate anuale au fost înregistrate în state precum Franța și Danemarca, în timp ce România s-a menținut detașat la polul opus.

Datele confirmă o evoluție divergentă între media europeană și dinamica prețurilor din România, unde presiunile inflaționiste rămân semnificativ peste nivelul UE.