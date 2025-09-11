Premierii Ilie Bolojan și Rossen Jeliazkov au discutat despre un nou pod peste Dunăre, cooperare pe transport și securitate la Marea Neagră, anunță un comunicat de presă al Guvernului României.

România și Bulgaria fac pași concreți spre construcția celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse. Subiectul a fost în centrul discuției telefonice purtate de premierul României, Ilie Bolojan, și omologul său bulgar, Rossen Jeliazkov.

Noul pod ar urma să reducă aglomerația din singurul punct rutier de trecere dintre Giurgiu și Ruse și să fluidizeze comerțul dintre cele două state. Pentru a accelera proiectul, Bucureștiul și Sofia vor forma un grup de lucru comun, care să analizeze și să coordoneze inițiativele transfrontaliere de infrastructură.

Discuțiile au vizat și colaborarea în transporturi, dar și securitatea la Marea Neagră, unde cele două state vor să își unească eforturile pentru protejarea navigației și a rutelor comerciale.

Premierul Bolojan a mulțumit, de asemenea, pentru sprijinul acordat deschiderii Consulatului Onorific al României la Ruse, un pas considerat esențial pentru legăturile dintre comunitățile de pe cele două maluri ale Dunării.