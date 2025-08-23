România și Republica Moldova au lansat sâmbătă, la Chișinău, 62 de noi proiecte comune de cercetare, în valoare totală de 10 milioane de euro, transmite Agerpres.

Proiectele, derulate de echipe mixte de cercetători din cele două țări, acoperă domenii precum sănătate, climă, energie, cultură și bioeconomie.

„Este o inițiativă foarte importantă pentru dezvoltarea colaborării științifice și accesarea împreună a finanțărilor europene”, a declarat ministrul moldovean al Educației și Cercetării, Dan Perciun, mulțumind României pentru sprijinul constant acordat sistemului educațional din Republica Moldova.

La rândul său, ministrul român Daniel David a subliniat că lucrul în comun „permite găsirea de soluții inovatoare la provocările actuale”. Din cele 290 de proiecte depuse, 62 au fost selectate pentru finanțare: 8 milioane de euro provin din bugetul României, iar 2 milioane din cel al Republicii Moldova.

Acestea se adaugă celor 38 de proiecte comune lansate anul trecut, ridicând la 100 numărul total al inițiativelor bilaterale de cercetare aflate în derulare.



