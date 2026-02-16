Atacurile rusești au avariat toate centralele electrice ale Ucrainei, însă sistemul energetic continuă să funcționeze datorită eforturilor energeticienilor, protecției fizice a obiectivelor și sprijinului partenerilor în domeniul apărării antiaeriene

Potrivit RBC (Ucraina), o declarație în acest sens a fost făcută, sâmbătă, de către președintele Volodimir Zelenski, în timpul discursului său la Conferința de Securitate de la München. Potrivit președintelui, în pofida pagubelor imense provocate de ruși infrastructurii energetice, Ucraina continuă să producă energie electrică. „Încă producem electricitate datorită oamenilor noștri. Și ne-am păstrat sistemul datorită protecției fizice a obiectivelor noastre și tuturor celor care ne ajută cu apărarea antiaeriană”, a subliniat Zelenski.

Președintele a accentuat că una dintre cele mai dificile situații apare în momentul în care unitățile de apărare antiaeriană sunt nevoite să consume toate rachetele disponibile pentru respingerea atacurilor masive, iar completarea stocurilor întârzie, în pofida informațiilor serviciilor secrete privind posibile noi lovituri în viitorul apropiat.

Potrivit lui Zelenski, în timpul unuia dintre cele mai recente atacuri de amploare, Ucraina a folosit rachete care sosiseră cu doar câteva zile înainte, ceea ce evidențiază nevoia constantă de livrări suplimentare de sisteme și muniție pentru apărarea antiaeriană.

Sursa: Rador Radio România