Moscova a decis să rezilieze trei acorduri de cooperare militară semnate cu Portugalia, Franța și Canada între 1989 și 2000, un nou semn al distanțării radicale față de Occident, relatează „Euronews” (Italia).

Guvernul rus a anunțat vineri anularea simultană a trei acorduri de apărare încheiate în ultimele decenii cu Portugalia, Franța și Canada. Potrivit unui decret semnat de premierul Mihail Mișustin, aceste parteneriate, datând din perioada 1989–2000, „nu mai sunt relevante din punct de vedere strategic” în contextul actual, marcat de tensiuni profunde între Rusia și statele occidentale.

Documentul prevede încetarea unui acord de vizite militare cu Canada, semnat în 1989, a unui acord de cooperare în apărare cu Franța din 1994 și a unui acord militar bilateral cu Portugalia din 2000. Ministerul rus de Externe urmează să notifice oficial cele trei țări pentru finalizarea procedurilor diplomatice.

Decizia se înscrie într-o serie mai amplă de rupturi instituționale inițiate de Moscova. În iulie, Rusia anulase și un acord de cooperare militar-tehnică cu Germania, acuzând Berlinul de „ostilitate deschisă” și ambiții „militariste”. Noile anulări apar în contextul în care Franța și Portugalia susțin planul Comisiei Europene de a redirecționa către Kiev aproximativ 235 de miliarde de euro provenite din active rusești înghețate în UE.

Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022 a produs cea mai gravă criză de securitate europeană de după 1945 și a accelerat ruptura dintre Moscova și aliații occidentali, pe care Kremlinul îi acuză de sprijin militar și financiar decisiv pentru Kiev.

Sursa: Rador Radio România