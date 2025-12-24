Rusia intenționează să construiască o centrală nucleară pe suprafața Lunii până în 2036 pentru a alimenta programul său spațial lunar și stația de cercetare comună cu China, informează Reuters.

Proiectul face parte din planurile agenției spațiale ruse, Roscosmos, care a semnat un contract cu compania aerospațială Lavochkin pentru realizarea instalației energetice lunare. Centrala ar urma să furnizeze energie pentru roverele, observatoarele și infrastructura viitoarei Stații Internaționale de Cercetare Lunară (ILRS), un proiect desfășurat în colaborare cu China.

În ciuda unor eșecuri recente ale programului spațial rus, inclusiv prăbușirea în 2023 a sondei Luna-25, Roscosmos susține că proiectul reprezintă un pas important spre transformarea misiunilor ocazionale în operațiuni permanente pe Lună. Oficialii ruși nu au confirmat explicit natura nucleară a instalației, însă implicarea corporației de stat pentru tehnologie nucleară Rosatom și a Institutului Kurchatov sugerează că reactorul va fi de acest tip.

Construcția unei centrale pe Lună ar permite depășirea limitărilor surselor convenționale de energie, precum panourile solare, și ar furniza o bază stabilă de energie electrică pentru explorarea și cercetarea spațială de durată. Proiectul rus se înscrie într-un val de planuri internaționale pentru prezență umană pe Lună, unde atât Statele Unite, cât și China au propuneri ambițioase privind utilizarea resurselor și infrastructura energetică în următorii ani.

Roscosmos consideră că o astfel de capacitate energetică este esențială pentru trecerea de la misiuni unice la operațiuni staționare pe suprafața Lunii, în contextul în care mai multe state și agenții spațiale își intensifică eforturile în cursa pentru explorarea corpului ceresc.