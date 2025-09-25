Kremlinul a dat asigurări miercuri că Rusia este „stabilă”, după comentariile președintelui american, Donald Trump, din ziua precedentă, care a comparat țara cu un „tigru de hârtie”, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

„Rusia își menține stabilitatea economică”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu acordat postului de radio RBC, adăugând însă că „Rusia se confruntă cu tensiuni și probleme în diverse sectoare ale economiei”.

Kremlinul a afirmat miercuri că Rusia nu are de ales decât să continue conflictul armat declanșat în februarie 2022 de atacul său la scară largă asupra Ucrainei.

„Ne continuăm operațiunea militară specială pentru a ne asigura interesele și a atinge obiectivele pe care (...) președintele țării noastre le-a stabilit de la bun început. Și facem acest lucru pentru prezentul și viitorul țării noastre, pentru multe generații viitoare. Prin urmare, nu avem altă alternativă”, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov.

Kremlinul a estimat miercuri că ideea că Ucraina ar putea spera la recucerire teritorială, așa cum a sugerat Donald Trump cu o zi înainte, este „eronată”.

„Ideea că Ucraina ar putea recâștiga ceva este, în opinia noastră, o teză greșită”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul briefingului său zilnic, la care a participat AFP. Președintele american a declarat marți că Kievul ar putea „să-și recâștige teritoriul în forma sa originară și poate chiar să meargă mai departe” împotriva Rusiei.

Sursa: Rador Radio România