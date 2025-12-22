Guvernul rus a autorizat Ministerul Apărării să sisteze acordurile militare existente cu o serie de țări din NATO. Decizia a fost publicată pe portalul oficial al guvernului rus pentru acte juridice, scrie „Sega” (Bulgaria).

Moscova rezilieză o serie de acorduri militare internaționale semnate în perioada 1992-2002. Printre țările afectate se numără Germania, Polonia, Norvegia și o serie de alte țări occidentale, a relatat TASS, citat de BTA. Printre primele tratate anulate sunt cele cu Germania (semnat la 13 aprilie 1993), Polonia (7 iulie 1993) și Norvegia (15 decembrie 1995), toate încheiate la Moscova. Procesul de sistare acoperă și acordurile bilaterale de cooperare militară cu România (28 martie 1994), Danemarca (8 septembrie 1994), Marea Britanie și Irlanda de Nord (18 martie 1997), Olanda (18 iunie 1997), Croația (18 decembrie 1998), Belgia (19 decembrie 2001) și Republica Cehă (16 aprilie 2002). Sursa: Rador Radio România