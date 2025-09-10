La câteva ore după ce François Bayrou și-a depus demisia, președintele Republicii l-a numit pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru, a anunțat Palatul Élysée, scrie „Le Monde” (Franța).

Sébastien Lecornu a fost ministrul al apărării începând din anul 2022. Este al cincilea prim-ministru de la realegerea lui Emmanuel Macron în funcția de președinte.

Fostul ministru al apărării va propune un guvern abia după discuțiile cu partidele. François Bayrou depusese demisia guvernului său marți, la începutul după-amiezii, după eșecul de a obține un vot de încredere din partea deputaților.

În comunicat, Palatul Élysée anunță că Emmanuel Macron l-a însărcinat pe Sébastien Lecornu, într-o primă etapă, să „consulte” partidele în vederea „realizării acordurilor indispensabile pentru deciziile din lunile următoare”. „În urma acestor discuții, noul prim-ministru urmează să propună un guvern președintelui Republicii”, a adăugat comunicatul.

Marine Le Pen a criticat numirea lui Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru. Într-un mesaj publicat pe rețeaua socială X, ea scrie că „președintele trage ultimul cartuș al macronismului, baricadat împreună cu micul său cerc de fideli”.

Lidera deputaților RN prezice de asemenea „inevitabile viitoare alegeri legislative” și anunță că „prim-ministrul se va numi Jordan Bardella”.

Sursa: Rador Radio România