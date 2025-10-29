Întâlnirea călduroasă dintre Matteo Salvini și Viktor Orbán de la Ministerul Transporturilor a durat o oră, timp în care cei doi lideri au făcut un un bilanț al situației internaționale, informează ANSA (Italia).

Cei doi au discutat în special despre infrastructură și echilibrele geopolitice, așa cum a comunicat echipa viceprim-ministrului și liderul partidului Liga Nordului la finalul întâlnirii cu prim-ministrul ungar.

„Au fost discutate și alte subiecte, cum ar fi pacea, criticile dure la adresa Pactului Verde și politicile sinucigașe ale Uniunii Europene”, au explicat aceștia. „Cei doi lideri au fost întru totul de acord în ce privește lupta împotriva imigrației ilegale. Salvini și Orbán s-au oprit în fața machetei Podului peste Strâmtoarea Messina, situată la intrarea în Minister: un proiect mult așteptat chiar și la nivel internațional, iar Salvini l-a invitat pe Orban la festivitatea de începere a construcției podului”.

Sursa: Rador Radio România