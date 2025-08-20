Primarul Clujului, Emil Boc, a lansat unul dintre cele mai dure atacuri de până acum la adresa consilierilor locali USR, pe fondul discuțiilor despre modernizarea Podului Garibaldi și construirea unui pod provizoriu.

Într-o intervenție la radio, Boc i-a numit „copii nematurizați, răsfățați, nepricepuți, nedemni să fie clujeni” și a acuzat partidul că nu a contribuit cu nimic la dezvoltarea orașului, ci doar a blocat proiecte.

Edilul a explicat că Podul Garibaldi este o legătură vitală între cartiere și că USR ar pune în pericol infrastructura, cerând simultan și construirea unui pod provizoriu și blocând soluțiile deja găsite de administrație. Boc a subliniat că autoritățile au organizat licitații pentru lucrări sub trafic, dar au fost nevoite să regândească planul din cauza lipsei de oferte și a problemelor de responsabilitate juridică. Soluția găsită: un pod provizoriu în zona Coșbuc, care va rămâne și după finalizarea lucrărilor, putând fi folosit pentru un viitor pod pietonal sau rutier.

Primarul a criticat stilul politic al USR, acuzându-l de imaturitate și de concentrarea pe „postări și can-can politic” în locul interesului real al cetățenilor. „Un partid care n-a pus o cărămidă în oraș, n-a construit nimic decât a demolat”, a afirmat Boc, reproșând consilierilor USR că blochează proiectele importante și pun piedici dezvoltării orașului.

De altfel, primarul Emil Boc se contrazice sistematic cu reprezentanții USR, care par a fi principalii săi adversari în Consiliul Local Cluj-Napoca.