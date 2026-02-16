Primarul Emil Boc a fost criticat luni pentru lipsă de transparență în cazul Centurii Metropolitane, după ce „în patru luni de zile nu ni s-a spus nimic”, un consilier local reproșându-i faptul că cetățenii n-au aflat despre problemele proiectului.

În paralel, Primăria Cluj-Napoca a transmis că nu este responsabilă pentru „faptele cu caracter penal” reclamate de compania bosniacă Integral Inženjering A.D. Laktaši (acuzații de furt de identitate și fraudă internațională legate de asocierea câștigătoare) și că a notificat liderul asocierii să clarifice situația juridică până la 24 februarie 2026. În lipsa clarificărilor, municipalitatea spune că va putea denunța unilateral contractul.

Primăria mai susține că nu a plătit nicio sumă în cadrul contractului și că, pe baza „suspiciunilor consistente de fraudă”, a suspendat contractul în așteptarea lămuririlor, afirmând totodată că proiectul va continua „indiferent de disputele juridice”.