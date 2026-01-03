Statele Unite l-au arestat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator republican care afirmă că a vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio, relatează CNN.

„El m-a informat că Nicolás Maduro a fost arestat de personalul american pentru a fi judecat pe baza acuzațiilor penale în Statele Unite și că acțiunea cinetică pe care am văzut-o în această seară a fost desfășurată pentru a proteja și apăra persoanele care executau mandatul de arestare”, a scris pe X senatorul Mike Lee din Utah.

„Această acțiune se încadrează probabil în autoritatea inerentă a președintelui, în conformitate cu articolul II din Constituție, de a proteja personalul american de un atac real sau iminent”, a adăugat Lee.

Sâmbătă dimineață, Lee își exprimase îngrijorarea cu privire la atac, scriind pe X: „Aștept cu interes să aflu ce ar putea justifica constituțional această acțiune, în absența unei declarații de război sau a unei autorizații pentru utilizarea forței militare”.

La rândul său, potrivit Reuters, secretarul adjunct al Statelor Unite, Christopher Landau, a declarat că Maduro „va fi în sfârșit judecat pentru crimele sale”, după ce Trump afirmase anterior că Maduro a fost scos din țară în urma atacurilor americane.