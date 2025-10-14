Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, Kaja Kallas, a avertizat Rusia că „tratează războiul ca pe un joc de noroc”, scrie „Reuters” (Marea Britanie).

Doamna Kallas a afirmat că există un risc de escaladare a conflictului de fiecare dată când Rusia încalcă spațiul aerian al Uniunii Europene sau atacă infrastructura de energie a Ucrainei. „Este clar că Rusia amplifică situația, afirmând, pe de o parte că își dorește pace, dar nu vine la masa negocierilor pentru a discuta despre pace și, în același timp, își intensifică atacurile aici, în Ucraina, asupra civililor și a infrastructurii civile. 93% dintre țintele Rusiei au fost civile”.

Anterior, președintele american, Donald Trump, a afirmat că SUA ar putea trimite Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune, dacă Rusia nu va pune capăt invaziei.

Sursa: Rador Radio România