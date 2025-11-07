Ministrul de externe Radosław Sikorski susține că guvernul conservator anterior i-a ascultat telefonul folosind spyware-ul Pegasus, scrie „BBC” (Marea Britanie).

Sikorski afirmă că programul-spion israelian Pegasus a fost utilizat pentru a-i intercepta conversațiile private, acuzând fosta putere politică că a folosit „arme cibernetice împotriva oponenților politici”. El a precizat că responsabilii vor fi trimiși în fața justiției.

Partidul Lege și Justiție (PiS), aflat la guvernare până în 2023, recunoaște achiziția programului, dar neagă că acesta ar fi fost folosit în scop politic, susținând că a vizat doar ținte infracționale. Între timp, procurorii polonezi afirmă că aproape 600 de persoane au fost spionate folosind Pegasus, inclusiv rivali politici de rang înalt.

Ancheta privind presupusa folosire abuzivă a programului continuă și ar putea avea consecințe majore asupra fostei conduceri politice de la Varșovia.

Sursa: Rador Radio România