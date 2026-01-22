Senatorul republican Thom Tillis a descris miercuri atitudinea președintelui Trump față de Groenlanda și Danemarca ca fiind „lipsită de respect”, având în vedere numărul mare de danezi care au luptat alături de soldații americani în Afganistan.

În cadrul unei discuții cu Jake Tapper de la CNN, Thom Tillis a povestit despre vizita sa recentă la un memorial de război din Danemarca. „Mă întrebam ce gândesc familiile, cei dragi ai acelor soldați, când arătăm acest tip de lipsă de respect față de o națiune care, literalmente, pe cap de locuitor, a dat cele mai multe vieți în unele dintre cele mai disputate zone din Afganistan. Nu acesta este modul de a menține unitatea lumii libere”, a spus Thom Tillis. Ulterior, el a adăugat: „Nu asta suntem noi. Nu așa se menține cea mai importantă, profundă și de succes alianță militară din istoria acestei planete. Este lipsit de respect, este neproductiv și este nesustenabil”.

Senatorul Tillis i-a acordat credit lui Donald Trump pentru că a îndemnat mai multe țări membre NATO să contribuie cu procente din PIB-ul lor la cheltuielile de apărare, dar l-a criticat pe președintele american pentru că a pus toate țările NATO în aceeași oală cu criticile sale adresate doar câtorva dintre ele și pentru recentele sale declarații care indică faptul că nu crede că alte țări membre NATO și-ar respecta obligațiile prevăzute la articolul V în cazul în care Statele Unite ar fi atacate.

„Discursul a fost o ocazie ratată”, a spus Thom Tillis și a adăugat că singurii care se bucură de tumultul din NATO în acest moment sunt Xi Jinping din China și Vladimir Putin din Rusia.

Sursa: Rador Radio România