"vă implor, treceți fie și numai 20 minute prin Piata Victoriei. O să vă revină [cheful de politică] de îndată, instantaneu, ultra-amplificat, de 1.000 ori, scrie Șerban Alexandrescu (Headvertising), pe contul său de Facebook.

"E greu de descris ce se întâmplă acolo, nu pot acum, îmi plesnește capul. O să încerc mâine. Dar, odată ce o să vedeți, vorba englezului, n-o să mai puteți să dezvedeți.

Exista doar 2 posibilități: veți emigra chiar mâine, duminică, cu demisia trimisă luni pe email.

Sau vă veți agita ca niciodată până acum, scuturându-vă rezerva, sila și disprețul față de politică, raging against the dying of the light. Pentru că acum, acolo, e fix the dying of the light.

PS: o să vedeți mâine-poimâine filmulețe de acolo, dar nu e același lucru, o, nu, nici pe departe. Merită trauma, vă garantez. Pe partea cealaltă a pieței veți ieși alți oameni."

(mesaj preluat cu permisiunea autorului)