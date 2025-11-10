Adunarea delegaților sindicatelor italiene CGIL a decis joi să convoace o grevă generală pentru 12 decembrie, împotriva legii bugetului elaborate de guvern, informează „RAI News” (Italia).

Anunțul a fost făcut vineri, în timpul unui eveniment sindical la Florența, de către Fulvio Fammoni, președintele adunării generale CGIL. La eveniment a participat și secretarul general Maurizio Landini.

„Ne opunem unei legi a bugetului defectuoase și tuturor măsurilor care s-au acumulat de-a lungul anilor”, a subliniat Fammoni la Forumul Mandela, unde s-au adunat delegațiile. O măsură, a adăugat el, care „îi recompensează pe cei mai bogați și nu pe cei mai săraci, care stimulează inegalitatea și care prevede o creștere practic zero”.

„Facem apel la tineri și femei, care plătesc un preț greu, la muncitori și la pensionari, să ni se alăture în stradă pe 12 decembrie” pentru greva generală. „Vom organiza demonstrații în fiecare zonă. Vrem să demonstrăm că majoritatea țării, cei care o mențin prin muncă pe linia de plutire, cer să fie auziți și să schimbe o logică defectuoasă pe care nu o mai putem tolera”, a declarat Landini, explicând motivele grevei generale.

