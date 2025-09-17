Consiliul de Administrație al postului public de radiodifuziune spaniol RTVE a anunțat într-un comunicat că Spania se va retrage din următoarea ediție a Concursului Muzical Eurovision dacă va participa un reprezentant israelian.

Potrivit „RAI News” (Italia), Madridul se alătură astfel celorlalte patru țări (Islanda, Irlanda, Olanda și Slovenia) care vor boicota festivalul internațional în semn de protest față de conflictul din Gaza și față de neexcluderea Israelului, așa cum au procedat cu reprezentarea Rusiei în urma invaziei Ucrainei. Spania este prima dintre „Big five”, țările care contribuie financiar cel mai mult la Eurovision (alături de Italia, Franța, Germania și Regatul Unit) care se retrage din concursul muzical. Retragerea propusă de președintele RTVE, José Pablo Lopez, din ediția 2026 programată la Viena, în cazul în care Israelul va participa, a fost aprobată marți de Consiliul de Administrație al postului public de radiodifuziune cu o majoritate de 10 voturi pentru, 4 împotrivă și o abținere.

RTVE a menționat într-un comunicat că decizia nu va afecta programul Benidorm Fest, „un festival cu identitate proprie, pe deplin consolidat, care își va sărbători anul viitor cea de-a cincea ediție”.

Boicotul își propune să exercite o presiune mai mare asupra Adunării Generale a Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU), programată pentru începutul lunii decembrie, care va decide dacă va menține în competiție postul public de radiodifuziune israelian Kan.

Sursa: Rador Radio România