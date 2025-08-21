Starea de sănătate a activistului Akim Bekirov, tătar din Crimeea arestat de ruși, s-a înrăutățit în penitenciarul din orașul Țivilsk, Republica Ciuvașia, scrie „Ukrinform” (Ucraina).

Bekirov, condamnat la 14 ani de închisoare de către un tribunal militar rus, suferă de probleme dentare netratate, osteocondroză cervicală și afecțiuni ale pielii - potrivit declarațiilor soției sale, Sabrie Bekirova. „Uneori, pielea arată normal, dar alteori începe să se descuameze și apar erupții. A cerut ajutor medical, dar nu a primit un tratament real. I se oferă doar analgezice” - a detaliat Sabrie Bekirova.

Akim Bekirov este cunoscut pentru activitatea sa în cadrul mișcării „Solidaritatea Crimeeană”, unde se ocupa de securitatea IT, sprijinea deținuții politici și participa la procesele judiciare.

Bărbatul a fost arestat în martie 2019, alături de alți tătari crimeeni, în urma unor percheziții de amploare efectuate de ocupanții ruși în satele Kamianka, Strohanivka și Bile din raionul Simferopol. Pe 18 martie 2022 Tribunalul Militar al Districtului Sud din Rusia l-a condamnat pe Bekirov la 14 ani de detenție într-un penitenciar de maximă securitate. În octombrie 2024 activistul a fost transferat din regiunea Saratov în Ciuvașia. Situația lui medicală atrage atenția asupra condițiilor dure din coloniile penale rusești, în special pentru deținuții politici din Crimeea.

