Cele mai recente agregări de sondaje din SUA arată o opinie publică profund divizată în privința modului în care președintele Donald Trump gestionează războiul Rusia–Ucraina, afirmă sociologul Remus Ștefureac, director INSCOP.

„Media sondajelor din ultimele două luni arată că doar 36,1% dintre americani sunt de acord cu modul în care președintele Trump gestionează situația, în timp ce 56,6% nu sunt de acord”, explică Ștefureac.

Polarizarea este însă extremă pe criterii politice: aproximativ 70% dintre votanții lui Trump din 2024 și tot 70% dintre republicani aprobă modul în care acesta gestionează conflictul, în timp ce sub 10% dintre democrați și circa 25% dintre independenți împărtășesc această opinie.

„În jur de 80% dintre votanții democrați și 50% dintre independenți dezaprobă acțiunile președintelui privind războiul din Ucraina”, mai precizează Ștefureac.

Sondajele sugerează astfel o fisură profundă între electoratul republican și restul societății americane în ceea ce privește politica externă a administrației Trump.