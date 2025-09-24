Administrația Trump a anunțat miercuri implementarea acordului comercial SUA-UE, confirmând reducerea taxelor vamale la mașinile și componentele auto din UE de la 27% la 15%, începând cu 1 august, transmite Reuters.

În Registrul Federal, Departamentul american al comerțului și Biroul Reprezentantului Comercial al SUA (USTR) au informat că au amendat legislația pentru a implementa Acordul cadru convenit cu UE la finalul lunii iulie, prin care sunt reduse taxele vamale americane la 15% la majoritatea importurilor din UE, inclusiv automobile.

Prin urmare, acordul a fost modificat iar taxele vamale se aplică retroactiv, începând cu 1 august, dar producătorii auto europeni trebuie să aștepte înștiințarea oficială.

De asemenea, sute de produse din blocul comunitar sunt exceptate de la taxele vamale, inclusiv resursele naturale, cum ar fi pluta, care nu sunt disponibile în UE, toate aeronavele și componentele de avioane, produse farmaceutice generice și precursori chimici.

Sursa: Agerpres